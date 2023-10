Sterrenkijken tijdens de Nacht van de Nacht: "We laten letterlijk een ander licht op de geschiedenis schijnen"

Warme kleren en kaplaarzen aan, een poncho mee; dé ideale voorbereiding om morgenavond de hort op te gaan en te ontdekken hoe mooi en donker de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. Op zaterdagavond worden er in onze provincie zeventien evenementen georganiseerd in het donker. Bedrijven en gemeenten doven de lichten van gebouwen en reclameverlichting, waardoor het - als het weer meezit - mogelijk is een glimp op te vangen van de uitgestrekte sterrenhemel.

Foto: Nacht van de Nacht - Jan Koeman

Op zeventien plekken is het dit weekend mogelijk de provincie bij nacht en in het donker te ontdekken. Het jaarlijkse evenement Nacht van de Nacht vindt dit jaar voor de negentiende keer plaats en wordt georganiseerd door Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor lichtvervuiling. Zo valt er op hun website te lezen: "Door het vele licht zijn er minder sterren waar te nemen en zijn er allerlei andere effecten voor natuur en milieu." Er is dit weekend voor ieder wat wils, zo blijkt. In de regio Waterland vaar je bijvoorbeeld een met een schipper en gids over het Wormer- en Jisperveld en ga je op zoek naar de donkere spot in het veld. De avond wordt afgesloten bij de Poelboerderderij in Wormer met warme soep en kampvuur onder een mogelijke sterrenhemel die je kunt bekijken door de telescopen van sterrenkijkers. Alles in een ander licht In Haarlem is er een avondwandeling geïnspireerd op de 'griot', een Afrikaanse verhalenverteller, vertelt Yoshina Davelaar van Sporen van Slavernij. "We doen nu voor de tweede keer mee, en vertellen de verhalen over het koloniale verleden van Haarlem." Davelaar vertelt dat er onder leiding van gidsen en kleine zaklampen verschillende panden in de stad worden bekeken die onder andere te maken hebben met het slavernijverleden. ''We laten letterlijk een ander licht op de geschiedenis schijnen."

"Veel dieren hebben last van licht. Daar ben je je niet altijd bewust van, wonend in de stad." Anne Broekman, Boswachter Publiek

In de Zaanstreek in het Guisveld is er een lichtjestocht speciaal kinderen. Anne Broekman is boswachter Publiek bij Staatsbosbeheer en vertelt: "We doen al een aantal jaar mee en hebben het vorig jaar ook op deze manier gedaan. Kinderen kunnen bij ons op de werkschuur komen en een lampion knutselen en uilenballen uitpluizen." Tekst loopt door onder de afbeelding.

Foto: Nacht van de Nacht - FatCatPhotography

Het thema van De Nacht van de Nacht dit jaar is 'nachtdieren'. Broekman: "Vleermuizen hebben last van lichtvervuiling, maar ook veel andere diertjes. Motten bijvoorbeeld, en daar ben je je niet altijd bewust van, wonend in de stad." Broekman hoopt op mooi weer. "Met zelfgemaakte lampionnen kunnen de gezinnen dan een korte wandeling maken naar het einde erf van het erf en daar zit de verhalenverteller. Bij het kampvuur kunnen marshmallows worden geroosterd." Kijk hier voor een overzicht van alle activiteiten in onze provincie.