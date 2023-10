Hertstikke lief: bambi gered door omstanders

Aan de Herenweg in Bergen is vanochtend een gewonde ree gevonden. Twee oplettende automobilisten zagen het dier liggen en belden de dierenambulance.

Volgens een woordvoerder van de politie is het vermoeden dat de ree is aangereden. De melders van de aanrijding heeft zich vervolgens, in samenwerking met de politie, over de ree ontfermd. Zo werd er een dekentje in de tussentijd op het aangereden dier gelegd.

10.000 aanrijdingen

De gewonde ree is door de melder zelf naar de dierenopvang Kennemerland gebracht. Hoe het nu met het beestje gaat, is niet duidelijk.

Volgens Faunabeheer Noord-Holland zijn er jaarlijks ongeveer 10.000 aanrijdingen met reeën. "Dat is niet alleen gevaarlijk voor dier en mens, het kost ook veel geld door schade aan de voertuigen, ziektekosten en het inschakelen van hulpdiensten."

Wijk niet uit

Volgens de organisatie worden er diverse maatregelen genomen om aanrijdingen te voorkomen. Zelf kun je overigens ook de kans op een aanrijding verkleinen: "Probeer bermen in de gaten te houden en rijd 's avonds niet harder dan 60 kilometer per uur. Wijk niet uit voor overstekend wild, in verband met tegenliggers en de bomen langs de weg."