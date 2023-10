Onderzoek naar geluidsoverlast Gooi en Vechtstreek; het meeste lawaai komt van verkeer en luchtvaart

Uit een net afgerond onderzoek naar geluidsoverlast in de Gooi- en Vechtstreek is gebleken dat de meeste hinder komt door auto- en vliegverkeer. De metingen werden verricht door geluidssensoren in de hele regio, maar ook werd gekeken naar meldingen van geluidsoverlast door de inwoners zelf. Niet iedereen ervaart namelijk geluid hetzelfde, zo blijkt; zelfs vogels kunnen voor geluidsoverlast zorgen.

Door twee gespecialiseerde bedrijven in geluid en geluidsmetingen is net een proefonderzoek afgerond naar de kwaliteit van het geluid in de Gooi- en Vechtstreek.

Onderzoek van het RIVM wijst namelijk uit dat de 'geluidsomgeving' van grote invloed is op de mentale en fysieke gezondheid. In het onderzoek werd onder andere gewerkt met burgerparticipatie, zoals dat heet: een representatieve groep inwoners van 't Gooi kreeg gedurende vier maanden geluidssensoren in hun tuin.

Meten en melden

Het onderzoek werd deze zomer afgerond, maar nu is in kaart gebracht of de metingen die de sensoren hebben gedaan ook overeenkomen met de meldingen door inwoners. De objectieve én subjectieve metingen, dus van mensen zelf, zijn in Eemnes, Laren, Bussum, Muiden, Naarden en Blaricum gedaan.

Verreweg de meeste meldingen kwamen binnen over verkeer en dan met name over auto's en motoren die (veel te) veel geluid produceren. Maar ook een bijzonder grote bron van geluidsoverlast is het vliegverkeer. 't Gooi ligt namelijk ingeklemd door de aanvliegroutes van Schiphol en daarnaast neemt het aantal vliegbewegingen ook alleen nog maar toe.

Nu de metingen en meldingen met elkaar vergeleken konden worden, is gebleken dat ze voor 90 procent overeenkomen met elkaar, ofwel de overlast is echt.

Goed luisteren

Voor een duidelijker beeld hoe geluid in 't Gooi beleefd wordt, waren er tijdens de onderzoeksperiode bijeenkomsten voor inwoners om hun geluidsbeleving door te geven. Ook werden wandelingen georganiseerd om met buurtbewoners te luisteren naar wat er zoal te horen is in de eigen omgeving.