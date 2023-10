Nationale Klimaatweek begint: dit zijn de '10 Groene Noden' van klimaatburgemeester Friso

Goed, wat vraagt de eerste klimaatburgemeester van Den Helder? Meer bewegen, eigen energie gebruiken om warm te blijven en 'de kachel lager is onwijs hot', schijft Van der Meulen in zijn '10 Groene Noden'. "Ik snap dat veel mensen 'klimaat-moe' zijn. Daarom wil ik ook dat het een beetje leuk mag zijn, dat het een beetje een sport is om te besparen, om dat lijstje af te vinken. En waarom wijzelf? We hebben allemaal belang bij schone lucht en schoon water."

Friso van der Meulen grijpt terug naar de industriële revolutie, de opkomst van ontwikkelingen die de welvaart hebben vergroot. "Betere huisvesting, onderwijs en zorg. Het zijn verworvenheden waarvan we hebben geprofiteerd en ik denk dat we nu meer aandacht moeten hebben hoe we dat kunnen bestendigen met het oog op klimaat. Daar moeten we ook dingen voor doen. Spullen repareren in plaats van weggooien. Minder vlees eten. Een trui aantrekken."

10 Geboden

Van der Meulen ziet zijn titel 'Klimaatburgemeester' als een eretitel. Hij krijgt verder geen back-up van het rijk. Toch heeft hij een missie: "Iemand moet het doen. Het is onvermijdelijk dat wij als mensen invloed hebben op het klimaat. De mensheid moet veranderen. Ik denk ook dat het valt of staat met de toon van de boodschap." Vandaar de 'fun', maar niet 'te hip', zegt Friso als verwijzing naar zijn '10 Groene Noden' als variatie op de '10 Geboden'.