De Peiling: ik ben blij dat de wintertijd weer ingaat!

Dit weekend gaat de klok om 3.00 uur een uur terug . We kunnen een uur langer slapen én het is 's ochtends een uur eerder licht. Ben jij de komende week volledig van slag door het terugzetten van de klok, of profiteer je volop van dat extra uurtje en zeg je: ik ben blij dat de wintertijd weer ingaat!

Hoewel voorstanders van de zomertijd juist heel blij zijn met het uurtje langer licht aan het eind van de dag, is de wintertijd de oorspronkelijke tijd. En volgens onderzoeken is het ook de tijd die we zouden moeten aanhouden, omdat dat beter is voor onze gezondheid. Tijdens de wintertijd is het vroeger licht en dat sluit beter aan op ons bioritme, zegt onder andere het RIVM.

Lekker gezellig?

Dat we in Nederland sinds 1977 de klok twee keer per jaar heen en weer zetten, hebben we te danken aan de Brit William Willet. Hij stelde in 1907 al voor om in de lente, op vier verschillende zondagen, de klok twintig minuten vooruit te zetten. Op vier zondagen in september zou de klok dan weer teruggezet worden.

Wij willen graag van je weten of je blij bent dat de wintertijd weer ingaat. Heb je al extra kaarsen ingeslagen om het gezellig te maken? Maakt het jou niet uit dat het al donker is als je van je werk komt? Of wil je het liefst aan een lange winterslaap beginnen als de klok terug wordt gezet?