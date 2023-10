Wat deed jongen (16) uit Heerhugowaard, verdacht van moordaanslag op vluchteling, 140 kilometer verderop in Oss?

Op beelden van een deurbelcamera in het Brabantse Oss zie je het gebeuren: van achter wordt een jongen in zijn rug geschoten en de dader snelt er op een fiets vandoor. Pas gisteravond, twee weken na het incident, heeft een Heerhugowaarder (16) zichzelf aangegeven . Volgens de politie is hij 'daadwerkelijk op pad gegaan om iemand om het leven te brengen'. Maar waarom 140 kilometer van huis?

De schietpartij vond plaats op zaterdag 14 oktober aan de Schadewijkstraat in Oss. Het is die avond rond 22.00 uur donker als het slachtoffer, hij staat met een ander bij twee fietsen, van achter in zijn rug wordt geschoten.

Zijn geschreeuw, te horen in een filmpje, gaat door merg en been. De jongen blijkt een 15-jarige bewoner van een vluchtelingenopvang, schrijft Omroep Brabant. Hemelsbreed is de woonplek van het slachtoffer één kilometer van de plek van de schietpartij.

De tiener wordt die avond zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is volgens de politie inmiddels weer thuis. De mensen in de noodopvang voor asielzoekers zijn volgens een woordvoerder van Thuis in Oss 'diep geraakt'. "We zijn een hechte gemeenschap van bewoners en vrijwilligers."

Van de gevluchte dader ontbreekt dan ogenschijnlijk dagenlang elk spoor. Wel zijn er door een deurbelcamera videobeelden van het moment van de schietpartij gemaakt.

'Verdachte geen bewoner AZC'

De vermoedelijke schutter blijkt voorafgaand op een fiets rondjes te hebben gereden in de buurt. Hij kijkt 'zoekend' om zich heen, is op video's te zien. Daarnaast koopt hij die avond drinken in een supermarkt, aldus de politie afgelopen dinsdag in Opsporing Verzocht.

De jongen is vol met zijn gezicht in beeld. In de uitzending zegt de politie er vanuit te gaan dat de dader het slachtoffer 'niet kende' en 'willekeurig' schoot. Nu een jongen van zestien uit Heerhugowaard zich bij de politie heeft gemeld, lijkt dit een wat vreemd scenario.

Wat zou de jongen uit Noord-Holland, áls hij daadwerkelijk de schutter is, met een pistool op zak op een fiets doen in Oss, 140 kilometer van huis?

Navraag bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers leert dat de Heerhugowaarder geen link lijkt te hebben met een asielzoekerscentrum in deze provincie. Het zou kunnen dat de jongens elkaar daarvan kennen bijvoorbeeld, elkaar hebben ontmoet in het aanmeldcentrum in Ter Apel.