Live NH Sport: Telstar wil in veelbesproken regenboogshirts winnen van TOP Oss

Weer speelt Telstar een wedstrijd tegen een directe concurrent om de onderste plek in de eerste divisie. TOP Oss is vanavond op bezoek in Velsen-Zuid. Beide clubs hebben na elf wedstrijden zeven punten en houden alleen Jong Ajax (zes punten) onder zich. Je kunt het duel vanaf 19.00 uur live op NH Radio volgen.

Foto: Telstar viert een treffer van Zakaria Eddahchouri - Pro Shots/Sonny Lensen

Telstar kende een onrustige voorbereiding op deze kelderkraker. De Witte Leeuwen spelen in speciaal ontworpen regenboogshirts waarmee de voetbalclub wil uitdragen dat iedereen gelijk is. Onder de slogan Telstar All Together is iedereen in Velsen-Zuid welkom, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of wat dan ook. Vier spelers uit de selectie van trainer Mike Snoei gaven echter aan het regenboogshirt niet te zullen aantrekken. Onder hen is ook clubtopscorer Zakaria Eddahchouri. Snoei reageerde gistermiddag voor de camera van NH Sport op de landelijke ophef die daarover is ontstaan. Tekst gaat verder onder de video.

Telstar-trainer Mike Snoei: "Heel erg jammer dat niet iedereen hierin mee wil gaan" - NH Sport / Stephan Brandhorst

De John Blankenstein Stichting noemde de keuze van de vier spelers "te gek voor woorden". In welke mate de discussie en de afwezigheid van het kwartet spelers invloed heeft op het verloop van de wedstrijd hoor je van verslaggevers Erik-Jan Brinkman en Frank van der Meijden. Goeie statistieken Hoewel cijfers uit het verleden geen enkele garantie bieden op een goed resultaat kan Telstar mooie statistieken overleggen: sinds 2013 werd er thuis niet meer verloren van TOP Oss (5x winst, 4x gelijk). Vorig seizoen werd Glynor Plet met de enige treffer van de wedstrijd in de 90e minuut de matchwinnaar. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Glynor Plet bezorgt Telstar de overwinning op TOP Oss - Pro Shots / Sonny Lensen