Zitting Hilversumse 'verpleegkundige' met vervalste papieren weer uitgesteld

De zitting bij de politierechter in Almere, waarbij een vrouw uit Hilversum terechtstaat voor werken met een vervalst mbo-diploma Verpleegkunde en BIG-register, is voor de tweede keer uitgesteld. De vrouw zou met de vervalste documenten bij meerdere Gooise zorginstellingen hebben gesolliciteerd en gewerkt.

De politierechter laat weten dat de 38-jarige vrouw in het ziekenhuis ligt, maar nog steeds de wens heeft om bij haar eigen zitting te zijn. "Die wens moet ik dan respecteren", zo luidt de uitleg. "Iedereen heeft het recht om bij zijn of haar eigen zitting aanwezig te zijn."

Vervalsen

In de periode van oktober 2018 tot en met december 2022 werkte de vrouw bij meerdere Gooise zorginstellingen. In de dagvaarding worden de instellingen Nusantara, Hilverzorg en Amaris Zorggroep genoemd.

De vrouw kon bij de zorginstellingen werken door een mbo-diploma Verpleegkunde van het ROC Amsterdam te vervalsen. Dit deed ze door een foto van een diploma van een ander te gebruiken en haar eigen gegevens erin te plakken.

Ook zou de vrouw een BIG-register hebben vervalst, dit is een document dat alle zorgverleners in Nederland nodig hebben. Hierbij voerde ze haar eigen gegevens op een brief van herregistratie in het BIG-register, ook deze was niet van haar.

Verantwoordelijkheid bij werkgever

Het ROC van Amsterdam laat weten niet bekend te zijn met deze specifieke zaak, maar zegt dat vervalsen van documenten voor kan komen. Een woordvoerder van het ROC liet eerder weten dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om te controleren of de sollicitant de juiste papieren heeft.

Zo kan de werkgever bij het DUO controleren of de persoon in kwestie daadwerkelijk is afgestudeerd en de diploma's de nodige veiligheidskenmerken hebben.

Dit is niet de eerste keer dat de zitting is uitgesteld. Op 20 juli zou de strafzitting van de vrouw plaats moeten vinden, maar ook deze werd vanwege persoonlijke omstandigheden uitgesteld. De nieuwe zitting is gepland om 11.30 op 12 januari in Almere.