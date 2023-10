Regen, regen en nog eens regen: rest van de dag zeiknat

Het valt vandaag met bakken uit de hemel en dat blijft wel even zo. Morgen is het even droog en begin volgende week ziet er eveneens beter uit. De temperaturen zijn ook de komende dagen opvallend zacht.

Het regent niet overal in de provincie pijpenstelen, in het noorden van Noord-Holland viel het in de loop van de ochtend mee. Die buien hebben te maken met talloze storingen circulerend rond een 'nogal grote hoofddepressie die zich ten westen van Ierland bevindt', vertelt NH-weerman Jan Visser.

Veel beter wordt het de komende uren niet, want de regen houdt nog even aan. Inmiddels is er rond Schiphol zeven millimeter regen gevallen.

Vanmiddag weer buien

Hoewel de regen aan het eind van de ochtend wegtrekt, komen er vanmiddag weer buien aan met kans op onweer aan de kust. "Echt droog wordt het niet", aldus Visser. "En de zon laat zich wederom niet vaak zien."

De temperatuur wordt niet hoger dan twaalf graden, de wind is zwak tot matig uit het oosten to zuidoosten. Vanmiddag komt de wind uit het zuiden, aan zee kan het vrij krachtig gaan waaien.

Morgen wéér regen

Morgen trekt de bewolking weer samen boven Noord-Holland en valt er ook weer een bak regen. Weer is er aan de kust kans op onweer.

De zaterdagmiddag ziet er alweer beter uit: dan wordt het overwegend droog, de zon laat zich iets meer zien en de temperatuur stijgt lichtelijk tot dertien, veertien graden. De wind is dan matig en aan de kust waait het krachtig met een zuidenwind. Door een nieuwe storing regent het 's avonds en 's nachts weer.

Nieuwe depressies

"Het blijft maar doorgaan. We hebben te maken met een omvangrijke oceaandepressie die langzaam maar zeker naar Ierland trekt", aldus Visser over de regenval. Begin volgend week neemt de kans op regen af, maar midden volgende week ziet er ook weer nat uit. Een nieuwe depressie gaat ook storm veroorzaken, maar dat zal in onze provincie wel meevallen omdat deze op afstand blijft. "Maar het wordt wel wat winderig", vertelt de weerman.

De temperaturen blijven hoog voor de tijd van het jaar. Vanaf het weekend wordt het veertien tot vijftien graden. Pas vanaf 2 november daalt de temperatuur. Een record is dat overigens zeker niet: vorig jaar liepen de temperaturen rond deze tijd op tot wel negentien graden.