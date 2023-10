52 mensen aangehouden voor wedstrijd AZ-Aston Villa, een mes in beslag genomen

Op station Alkmaar zijn gisterenavond 52 mensen aangehouden voor de wedstrijd AZ-Aston Villa begonnen. Ze worden verdacht van belediging, opruien en het verstoren van de openbare orde. Ook werd er een mes in beslag genomen.

De eerste aanhouding vond plaats rond 17.15 uur. Een van de verdachten had een mes bij zich, hij werd aangehouden voor verboden wapenbezit. Tien minuten later vond een tweede aanhouding plaats, een man werd aangehouden voor belediging en opruiing. De politie zette bij deze aanhouding pepperspray in.

