Comeback Air India op Schiphol van korte duur: na vijf maanden vanavond laatste vlucht

De comeback van Air India op Schiphol is van korte duur geweest. Vijf maanden nadat de maatschappij een nieuwe lijndienst tussen New Delhi en Amsterdam startte, worden de vier wekelijkse vluchten alweer geschrapt. Er is onvoldoende capaciteit op de luchthaven beschikbaar om Air India deze winter landingsrechten te bieden.

Foto: Boeing Dreamliner van Air India op Schiphol - NH

Na 26 jaar afwezigheid werden afgelopen zomer kosten noch moeite gespaard om de terugkeer van Air India te vieren. Met de landing van de Boeing Dreamliner op 11 juni was er bovendien voor het eerst in vier jaar weer een Indiase maatschappij op Schiphol. Lees verder onder de video.

NH Airtime: De 'maharadja' is terug op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Hoewel het besluit van de Indiase maatschappij door onder andere de Indiase gemeenschap in Nederland met luid gejuich werd ontvangen, valt een kleine vijf maanden later het doek alweer voor de lijndienst. Capaciteitsgebrek Dat heeft te maken met een gebrek aan capaciteit, schrijft Luchtvaartnieuws. Vorige maand maakte de zogeheten slotcoördinator al bekend dat Air India vanwege een gebrek aan slots (tijdsblokken waarbinnen vliegtuigen mogen opstijgen of landen) op de wachtlijst werd gezet. Inmiddels is bekend dat er voor de komende winterperiode voor Air India onvoldoende slots beschikbaar zijn om de lijndienst voort te zetten. En omdat het aantal vluchten, en dus het aantal slots, komend jaar verder wordt beperkt, is een nieuwe comeback van Air India onwaarschijnlijk.

Of en hoeveel gedupeerde klanten er zijn is niet bekend. Wel is duidelijk dat Air India de verkoop van tickets na november heeft gestaakt nadat bekend werd dat de kans op slots voor de winterperiode minimaal zou zijn. Mogelijk is de opheffing van de lijndienst een voorbode voor andere maatschappijen. Vanwege de voorgenomen krimp, zullen mogelijk meer lijndiensten en maatschappijen van het Schiphol verdwijnen. Jet Blue Die angst leeft vooral bij nieuwkomer Jet Blue, de Amerikaanse maatschappij die eerder dit jaar op de routes van en naar New York en Boston de concurrentie met KLM en Delta Airlines aanging. Die maatschappij probeerde de Amerikaanse overheid er onlangs van te overtuigen KLM's landingsrechten in op de New Yorkse luchthaven JFK af te pakken als Schiphols krimp zou betekenen dat Jet Blue niet langer welkom is in Amsterdam.

De opheffing van Air India is in ieder geval wél goed nieuws voor KLM, want dat is de enige andere maatschappij die tussen Amsterdam en New Delhi vliegt. De laatste vlucht van Air India komt naar verwachting vanavond om 18.35 uur aan op Schiphol. Het (voorlopig) laatste vertrek van de maatschappij is ruim twee uur later, om 20.45 uur.