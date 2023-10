Venneps paardencentrum in quarantaine om rhinovirus: "Serieuze en verdrietige situatie"

Een fokmerrie in Meers Paardencentrum aan de IJweg in Nieuw-Vennep is besmet met het zeer besmettelijke rhinovirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het paardencentrum in quarantaine. "De komende twee weken gaan er geen paarden weg en komen er geen paarden bij", vertelt eigenaar Mieke Beljaars-Verkaik aan NH.

De alarmbellen gingen rinkelen toen de drachtige fokmerrie afgelopen woensdag een miskraam kreeg, vertelt Mieke. Een dierenarts die het levenloze veulen testte, concludeerde dat het dier besmet was met rhino EHV1+.

Omdat het ongeboren veulen besmet is, heeft de merrie het virus automatisch ook onder de leden. Toch lijkt dat paard er nauwelijks last van te hebben. "We hebben haar direct in quarantaine geplaatst", aldus een aangeslagen Mieke, "maar ze ziet er fit uit."

De drachtige merries op het terrein komen onderling niet vaak met elkaar in aanraking, maar Mieke maakt zich wel licht zorgen over verspreiding. "Ze staan soms als koppels in de paddock, maar deze merrie heeft vooral apart in haar box gestaan. Hopelijk is dat onze redding geweest."

Quarantaine

Levende paarden testen op het rhinovirus kan volgens Mieke niet. "We temperaturen ze, en houden ze in de gaten", vertelt ze. Vooralsnog vertonen de andere merries nog geen symptomen, maar dat kan nog veranderen. "De incubatietijd is twee weken", vertelt ze.

Omdat de merries en de manegepony's en -paarden gescheiden van elkaar staan, kunnen de lessen doorgaan. Dat is ook in het belang van de gezonde paarden, benadrukt Mieke. "Want als je paarden stilzet, gaat hun weerstand achteruit."

Wel gelden er de komende twee weken ook strenge voorzorgsmaatregelen op het paardencentrum, waar wekelijks zo'n 650 mensen over de vloer komen. "We hebben iedereen een mail gestuurd."