Buurt reageert op weghalen bankjes Bos en Lommerweg in Amsterdam: "Verplaatsing van het probleem"

Buurtbewoners zijn verdeeld over het weghalen van de bankjes bij de Bos en Lommerweg door stadsdeel West in Amsterdam. Op één vlak is de buurt wel behoorlijk eensgezind: de problemen die er heersen worden er in ieder geval niet mee opgelost.

"Hierachter heb ik drie weken gewerkt", vertelt een bouwvakker. "Toen zaten hier van die junkies crack te roken en dat soort dingen. Er is wel altijd overlast, want ze vragen ook om geld." Een ondernemer uit de buurt vult aan. "Je ziet nu een oudere meneer zitten op het bankje", legt hij uit. "Het kan ook anders. Ze moeten bij het echte probleem beginnen en dat zijn de jongeren hier in de buurt eerlijk gezegd."

Hoewel veel mensen het een logisch besluit vinden om de bankjes weg te halen, vanwege de overlast, zijn er ook buurtbewoners die ze graag zouden willen behouden. "Ik vind het heel jammer dat de bankjes weggaan", beschrijft kapster Sarah Jane, die al 21 jaar in de buurt werkt. "Mensen vereenzamen heel erg en het gaat niet alleen om jongeren, ook om ouderen. Met de bankjes hebben ze een verzamelpunt wanneer ze boodschappen gaan doen. Dan kunnen ze een beetje sociale contacten onderhouden."

Buurtbewoners en ondernemers beschrijven de problemen uit de buurt. Ze geven aan dat het inderdaad veelal rondom de twee bankjes die nu verdwijnen plaatsvindt. Groepen jongeren die er hangen, maar ook mensen die er drank en drugs gebruiken. Of deze overlast volledig verdwijnt, samen met de bankjes, wordt in twijfel getrokken. "Dit is symptoombestrijding", geeft een vrouw aan. Een ander vult aan: "Als ze hier niet meer kunnen zitten gaan ze daar zitten. Het is het probleem verplaatsen. Daar zijn ze hier goed in. "

Proef

Volgens de gemeente gaat het om een proef. Al werd bij plaatsing tijdens de herinrichting van de straat in 2021 al wel beloofd dat ze zouden worden verwijderd bij overlast. Over een half jaar en over een jaar wordt bekeken hoe het gaat met de overlast.

Het stadsdeel benadrukt dat het weghalen van bankjes niet de enige maatregel tegen de overlast is. Zo geldt er sinds mei ook een alcoholverbod in de omgeving. "Politie en handhaving controleren die locaties regelmatig en spreken overtreders aan op hun gedrag. Als het nodig is geven ze waarschuwingen of boetes."