Kinderboerderijen nog steeds machteloos tegen blauwtong: "Je kunt niet meer doen dan hopen"

"Je kunt niet meer doen dan hopen. Het is echt een kwestie van pech of geluk hebben", vertelt beheerder van Dierenvreugd Michiel Schreijnders tegen NH. Hij vreest dat ook zijn schapen binnenkort aan de beurt zijn, maar probeert de knutten (kleine mugjes) die blauwtong verspreiden zo goed en zo kwaad als het kan bij zijn schapen uit de buurt te houden.

"Wij zorgen dat de schapen uit de buurt blijven van de natte plekken, want daar hopen die beestjes zich graag op. Dus bijvoorbeeld de mestbak en de wei." De schapen verblijven tot het gevaar geweken is 's nachts binnen of op het pleintje rondom hun hok. "En we proberen de dieren zo gezond mogelijk te houden, zodat hun weerstand hoog is. We geven ze bijvoorbeeld extra vitamines."