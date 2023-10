Omwonenden gevaarlijk Haarlems kruispunt zien bijna dagelijks ongelukken gebeuren

Voor wie aan de kruising van de Eksterlaan en de Vondelweg in Haarlem woont, is een EHBO-cursus bijna een vereiste. Omwonenden hebben namelijk al meerdere keren slachtoffers van verkeersongelukken moeten bijstaan. Vorige week was het wéér raak: een mevrouw in een scootmobiel werd aangereden door een auto.

"Ik ga voorlopig niet meer over dat kruispunt fietsen. Je wordt echt van alle kanten belaagd door auto's", zegt een 72-jarige fietser. Hij werd een aantal maanden geleden aangereden op het kruispunt door een auto die vanaf de Eksterlaan kwam. Zelf reed hij op het dubbele fietspad langs de Vondelweg. Fietsers hebben daar voorrang. Door de klap belandde bij met zijn hoofd op het asfalt. Gelukkig had hij een helm op. "Die heeft me gered." Vaak fietsers die aangereden worden Veronica Baljé woont aan de Eksterlaan en zag het ongeluk gebeuren. "Ik stond in mijn keuken en zag die meneer op zijn hoofd vallen. Ik ben meteen met mijn telefoon naar buiten gerend, heb hem ondersteund met een stoel en de ambulance gebeld." Het is niet de eerste keer dat ze iets ergs op de kruising ziet gebeuren. En meestal zijn fietsers de klos. Tekst loopt door na de foto.

Foto: De kruising van de Eksterlaan met de Vondelweg in Haarlem - NH / Paul Tromp

"Het is dagelijks raak. Meestal gaat het maar nét goed of niet", vertelt Veronica. Er ligt een fietspad tussen de Eksterlaan en de Vondelweg met tweerichtingsverkeer, waar je ook met de auto overheen mag rijden. Er hangen wel overal waarschuwingsborden, maar die lijken niet echt te helpen. "Automobilisten zijn meestal op andere auto's geconcentreerd en lijken dan over het fietspad heen te kijken. Bovendien rijden ze hier ook vaak veel te hard over de Eksterlaan. Meestal 50, terwijl je daar maximaal 30 mag", aldus Veronica. Ze vertelt dat er ooit verkeerslichten bij de kruising stonden, maar dat die zijn weggehaald. 'Automobilisten merken de fietsers niet op' Gerdien ter Avest en haar buurman Morgan Tuijn kijken ook op het kruispunt uit. "Ik vind het een heel gevaarlijk kruispunt. Bijna wekelijks gebeurt er wel een aanrijding of hoor je hard getoeter. Fietsers en scooters hebben voorrang, maar automobilisten lijken ze gewoon niet te zien of ze letten niet goed op. Wij wonen hier, dus we weten ervan en kijken daarom wel uit", legt Gerdien uit. "Het is in de spits ook vaak erg druk hier op de kruising." Tekst loopt door na de foto.

Foto: Morgan Tuijn en zijn buurvrouw Gerdien Ter Avest, op de achtergrond dé kruising - NH / Paul Tromp

Buurman Morgan is het met haar eens. "Je moet hier gewoon heel goed opletten. Dat er geen stoplichten zijn, is voor de doorstroming op zich dan wel weer goed. Maar het is gewoon onoverzichtelijk. Je hebt auto's die naar alle kanten kunnen afslaan. Maar ook vrachtwagens en bussen. En dan heb je ook nog al die fatbikes, fietsers, scootmobiels en brommers die er rijden", legt Morgan uit. "Aan de overkant is een gymzaaltje en dan staat het hier ook nog wel eens helemaal vol met geparkeerde auto's van ouders die hun kinderen komen ophalen. Dat maakt het voor het zicht ook niet minder gevaarlijk." Tekst loopt door na de foto.

Foto: Auto's 'te gast' op het fietspad langs de Vondelweg - NH / Paul Tromp

Dát er iets moet gebeuren om het hier veiliger te maken, is duidelijk. Maar wát dan? Gerdien ter Avest pleit voor verkeerslichten. Haar buurman denkt aan een complete herinrichting van de Vondelweg. "Ik denk dat je de Vondelweg als een soort van Westelijke Randweg moet gaan zien. Dus een aparte baan maken voor als je bijvoorbeeld linksaf de Eksterlaan in wilt rijden. Dan kan het doorgaande verkeer gewoon doorstromen. Het is al druk en het wordt in de toekomst alleen maar drukker op de Vondelweg. Daar moeten dan toch ook wel wat stoplichten bij, ja", legt Morgan uit. "Maar laten we alsjeblieft niet aan het groen langs de Vondelweg zitten. We wonen in een stad en we hebben gelukkig nog wat groen hier", vult Gerdien aan. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Buren Maud en Gerdien bij de kruising met de Vondelweg - NH / Paul Tromp

Veronica Baljé draagt nog een andere oplossing aan om het aantal ongelukken te verminderen. "Zet flitspalen langs de Eksterlaan en plaats van die knipperende lampjes op het asfalt bij de kruising met het fietspad. Dan valt het voor automobilisten nog meer op." Geen 'blackspot' Opvallend is dat de kruising bij de politie niet bekend staat als een 'blackspot'. Oftewel een kruising waar veel ongelukken gebeuren. Waarschijnlijk omdat er relatief weinig échte ongelukken voorkomen. De talloze 'bijna-ongelukken' worden niet in de cijfers meegenomen. Overigens blijkt de politie ook niet altijd bij een botsing op te komen dagen. Zoals ook bij het ongeluk met de 72-jarige fietser. Hij is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis en herstelt nog steeds. Gelukkig had hij een engeltje op zijn schouder. Dat zou dan nog een vierde oplossing kunnen zijn, maar zie maar eens aan zo'n engeltje te komen. 'Gratis EHBO-cursussen' "Ik hoop dat deze aandacht de gemeente een beetje triggert. Anders mogen ze ons hier wel eens gratis EHBO-cursussen gaan aanbieden", besluit Veronica. Zie hieronder een filmpje van de situatie op de kruising van de Vondelweg met de Eksterlaan. Buiten de spits, dus op een rustiger moment gefilmd: