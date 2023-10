Lees terug in ons liveblog: machteloos Ajax verliest van Brighton (2-0), AZ krijgt voetballes van Aston Villa (1-4)

Zowel Ajax als AZ komt vanavond in actie. In de Europa League trapt Ajax om 21.00 uur af tegen Brighton & Hove Albion FC. In Engeland begint Ajax-trainer Hedwiges Maduro aan zijn eerste wedstrijd als (tijdelijk) hoofdcoach nadat Maurice Steijn maandag werd ontslagen. In de Conference League ontvangt AZ het Engelse Aston Villa. Aftrap van die wedstrijd is om 18.45 uur in het AZ stadion.