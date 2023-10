Oplossing voor blauwtongvirus nog ver weg, vaccin nog helemaal niet in aantocht

Er is nog geen zicht op een vaccin voor het blauwtongvirus. Terwijl het virus hard om zich heen grijpt en zelfs een bedreiging vormt voor de schapenhouderij , is het nog totaal onzeker of er op korte termijn een vaccin ontwikkeld kan worden. Volgens de LTO en boeren is dat een zeer zorgelijke ontwikkeling.

De hoop was in eerste instantie gevestigd op een Zuid-Afrikaans vaccin. Op 11 oktober liet minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer weten dat dat dat vaccin niet voldeed aan de eisen en daarom niet goedgekeurd zou worden. Volgens het agentschap dat diergeneesmiddelen beoordeelt zijn er veiligheidsrisico's verbonden aan het vaccin, en is er gerede twijfel over de werkzaamheid.

Volgens het rapport dat is opgesteld is er een kans dat er 'vreemd virus' in het vaccin zit. Daarnaast is er een risico op de aanwezigheid van actief blauwtongvirus, waardoor het virus juist kan verspreiden door het vaccin.

Daar komt nog bovenop dat onderzoeken die zijn gedaan naar het vaccin uitwijzen dat de effectiviteit tegen dit specifieke type van het blauwtongvirus erg slecht is.

Weersomstandigheden

De hoop is nu gevestigd op een omslag in het - tot nu toe - milde herfstweer. Knutten overleven slecht als de temperaturen langere tijd onder de 10 graden blijven, en een strenge winter zou deze uitbraak de kop in kunnen drukken. Dat is hard nodig, want inmiddels hebben boeren door de hele provincie last van blauwtong.

Echter plaatsen experts ook daar een kanttekening bij: knutten kunnen door de kou ook juist de stallen, waar ook de dieren verblijven, opzoeken. Daar gaan ze niet dood, want de temperatuur komt daar niet onder de 10 graden.

Niet alleen boeren en schapenhouders, maar ook kinderboerderijen hebben last van het virus. Zo deden ze bij kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer alles om de knutten buiten de deur te houden, waaronder zorgen dat schapen uit de buurt blijven van de natte plekken waar knutten zich vaak verzamelen, maar raakten twee schapen toch besmet. Een van de twee heeft de besmetting niet overleefd.

LTO dringt aan op onderzoek

Belangenvertegenwoordiger LTO dringt hard aan op meer onderzoek en snelle productie van een vaccin. Daarnaast bestaat de angst dat het virus na een rustige winterperiode een grote opleving krijgt in de lente. Dat zou mogelijk catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de lammeren, die doorgaans in maart en april worden geboren.

De LTO geeft daarnaast aan dat ze het belangrijk vinden dat er meer onderzoek wordt gedaan naar het verloop van de ziekte bij dieren. Daarbij moet onder andere gekeken worden naar het verloop van de ziekte, manieren om het lijden van herkauwers te verlichten, maar ook naar zaken als herbesmetting.