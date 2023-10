Rouwen doen we steeds vaker met elkaar: "Een soort gezamenlijk uit de kast komen"

Steeds meer mensen voelen de behoefte om hun verdriet over overledenen te delen met anderen. De belangstelling voor de lichtjesavonden op de Haarlemse begraafplaatsen en een dienst in de Grote of St.-Bavokerk in de week van Allerheiligen en Allerzielen is dan ook groot.

De Haarlemse stadsdominee Tom de Haan zegt dat hij bij het zoeken naar een verklaring voor de toenemende wens gezamenlijk te rouwen, uitkomt bij de simpele conclusie dat het 'iets bijzonders is om in verbinding met anderen bij je eigen verdriet stil te staan'.

"Het besef dat je niet de enige bent die verlies meemaakt, maar wij allemaal, op onze eigen manier, biedt troost’", zegt De Haan. "Het is mooi dat we in onze geïndividualiseerde samenleving hebben ontdekt dat het verdriet om iets dat heel privé is, door rituelen toch ook met elkaar verbonden kan zijn. Het is een soort gezamenlijk uit de kast komen."

Namen

Hij merkt het als hij traditioneel op de eerste zondag na Allerheiligen en Allerzielen tijdens het luiden van de klok in 'zijn' Grote Kerk hardop de namen leest van de overledenen. "Het is voor nabestaanden vaak heel bijzonder als de namen van hun dierbaren weer hardop klinken. We zijn als samenleving los komen te staan van breed gedeelde tradities. En ontdekken nu dat we ook in verdriet of rouw met elkaar verbonden kunnen zijn en dus minder alleen. Dat geeft hoop."

Halloween

Allerheiligen en Allerzielen worden op 31 oktober voorafgegaan door Halloween. De Haan wil voorkomen dat hij wordt neergezet als de geestelijke die tegen een feestje is, maar met Halloween in Nederland, en dan vooral het commerciële aspect ervan, heeft hij niet zoveel.

De Haan: "Oorspronkelijk gaat Halloween erover hoe we ons verhouden tot onze voorouders. Het komt van 'All Hallows Eve'. Allerheiligen dus. Maar met Halloween wordt er niks of niemand herdacht en is alleen het gegriezel. Je maakt een feestje van iets waar eigenlijk juist veel dankbaarheid en rouw tegelijk bij zat. Zo is het een afzetmarkt geworden. Een beetje Disney, net zoals bij Valentijnsdag."