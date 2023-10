Wie altijd al een orkest heeft willen leiden, krijgt een kans van muziekvereniging De Herleving in Zwaag. Het orkest veilt namelijk drie plekken voor amateurs. "We hopen op mensen die enigszins verstand hebben van muziek, en iemand die er totaal niets mee heeft. Dat maakt de afwisseling heel leuk."

Foto: Muziekvereniging De Herleving in Zwaag geeft amateurs de kans om orkest te leiden - WEEFF

De 'Maestro'-kavels zijn onderdeel van de Dorpsveiling in Zwaag, dat vanavond gehouden wordt in De Witte Valk. "We wilden iets leuks en anders doen", vertelt Amanda Balk van het orkest. "Onze drummer kwam met dit idee, waarna er veel enthousiasme kwam."

Inmiddels is het 44-koppig tellende orkest in Zwaag bezig met het instuderen van verschillende muziekstukken voor de Maestro-avond. Zo krijgen de winnaars van de kavel ieder een eigen mars en een ander werk om te dirigeren. "We zijn heel benieuwd wie deze uitdaging aan wilt gaan", zegt Balk. "Je hoeft geen ervaring te hebben met muziek, of met het leiden van een orkest. Dat maakt het ook heel leuk om mee te doen."

De zaal van het partycentrum De Witte Valk in Zwaag gaat vanavond om 19.30 uur open voor de dorpsveiling. Vanaf 20.00 uur kan er geboden worden op de kavels van De Herleving.

Lessen en repetities met de muziekvereniging

Als de drie plekken zijn ingevuld, zal iedereen in de komende weken een individuele les krijgen van dirigent Rolf Hoogenberg. "Iedere dinsdagavond repeteren de jeugd- en het Harmonie orkest, waarbij de eerste al aankomende dinsdag mee kan doen", zegt Amanda. "Dan kunnen de beginselen geleerd worden, en kunnen de dirigenten zien wat voor orkest wij zijn."

"Het is goed dat we dat met elkaar repeteren, want het is nog best spannend", gaat Balk verder. "Niet alleen voor de dirigenten zelf, maar ook voor het orkest. Je moet toch even aan elkaar wennen."