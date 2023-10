Beverwijk loopt achter met afval scheiden, verschillen met Heemskerk duidelijk zichtbaar

Beverwijk komt slecht uit de bus wat betreft afval scheiden. Jaarlijks belandt per inwoner ruim 258 kilo huisvuilnis bij het restafval, en dat getal moet flink naar beneden, vindt de gemeente. Bewoners in de Broekpolder klagen dat er te weinig plasticcontainers zijn in de wijk, in tegenstelling tot buurgemeente Heemskerk. "Dat is echt zonde, want het merendeel van ons afval bestaat eigenlijk uit plastic", zegt een Beverwijker.

In de wijk Broekpolder zijn de verschillen goed zichtbaar, omdat ze deels in Beverwijk en deels in Heemskerk ligt. Waar in Heemskerk bij ieder afvalpunt een plasticcontainer staat, zijn dat er in Beverwijk maar een paar. Dit terwijl volgens afvalverwerkingsbedrijf HVC een groot deel van het huisvuil bestaat uit plasticafval. Als er een plasticafvalcontainer voor de deur staat, vinden veel mensen het geen enkel probleem om te scheiden. Maar als ze hiervoor drie blokjes moeten omlopen, dan wordt de drempel een stuk hoger. "Het is gewoon teveel gedoe," zegt een bewoonster van de Broekpolder als ze ernaar gevraagd wordt. Tekst gaat door onder de foto.

Voor wethoudster Brigitte van der Berg komt het niet als een verrassing. "Ons beleid is verouderd, waar andere gemeenten al een stap hebben gezet, zijn wij daar nog mee bezig", erkent ze.

Beverwijk Chantal, een bewoonster van de Conny Stuartlaan in de Broekpolder, is toegewijd als het op afval scheiden aankomt, maar niet alles belandt in de juiste bak. "Batterijen, glas, papier, gft en restafval, die scheid ik allemaal netjes. Alleen plastic blijft bij mij achterwege. Het is gewoon te veel gedoe, de plasticcontainer staat gewoon te ver weg."

"Soms ging ik zelfs op de fiets met een grote vuilniszak, maar op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt" Chantal, bewoner Broekpolder

Ze heeft het in het verleden wel geprobeerd, zo vertelt ze: "Soms ging ik zelfs op de fiets met een grote vuilniszak, maar op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Dat is echt zonde, want het merendeel van ons afval bestaat eigenlijk uit plastic." Aan de andere kant van de wijk woont Maaike, op de Melis Stokenlaan. Zij doet helemaal niet aan afval scheiden bekent ze. "Ja, het is eigenlijk heel slecht. Het vergt een behoorlijke logistieke planning, omdat we geen aparte plasticbak voor de deur hebben. Dan moet je weer een zak bewaren."

Herkenbaar Wethouder Van der Berg herkent dit. "Mijn restafval kan ik voor de deur kwijt, maar voor mijn groen afval moet ik twee straten fietsen. Dat doe je dan wel, maar niet als het niet uitkomt." Ze snapt dan ook waar de verbeterpunten liggen. Ze legt uit: "Je moet de basis op orde hebben. Je moet zorgen dat mensen hun afval goed kwijt kunnen, dat ze hun plastic kwijt kunnen en dat het geen extra moeite is. Bij ons is dat nog niet overal het geval."

Heemskerk Gemeente Heemskerk doet het heel anders, daar is enige tijd geleden een nieuw afvalsysteem geïntroduceerd. Het systeem vergemakkelijkt het inzamelen van grondstoffen en ontmoedigt tegelijkertijd het weggooien van restafval. Zo staan afvalvoorzieningen voor specifieke materialen zoals plastic dichtbij, terwijl een voorziening voor restafval iets verderop staat. De resultaten spreken voor zich. De gemiddelde hoeveelheid restafval per persoon ligt ruim 50 kilo lager in vergelijking met Beverwijk. Karin, een bewoonster van de Avenweide, is een fanatiek afvalsorteerder en gelooft dat de nieuwe faciliteiten daar zeker aan bijdragen.

"Ik ben van overtuigd dat het helpt. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant van ons huis hebben we plasticcontainers" Karin

"Ik ben van overtuigd dat het helpt. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant van ons huis hebben we plasticcontainers. Het enige wat je moet doen, is kiezen waar je je afval deponeert, want we hebben alleen een gft-container achter en een restcontainer voor. Maar beide zijn op loopafstand."

Vorige plan afgekeurd Volgens de wethouder blijft Beverwijk achter bij andere gemeenten omdat het vorige afvalplan niet is goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit gebeurde ook nog eens vlak voor de verkiezingen. Vandaar dat de gemeente nu pas weer bezig is met het ontwikkelen van een grondstoffenplan.

Grondstoffenplan De wethoudster is optimistisch wat betreft de verbeteringen. "Ik merk hele grote betrokkenheid op het afvaldossier. De raad vindt het belangrijk dat het afval beter gescheiden wordt, dat de kosten niet te veel omhoog gaan en dat de milieudoelen gehaald worden." "We zijn bezig met het uitwerken van verschillende scenario's en deze plannen gaan we vervolgens weer aan de raad voorleggen. Bovendien willen we in gesprek gaan met de bewoners om te begrijpen wat in hun wijk het beste werkt, want elke buurt heeft zijn eigen specifieke behoeften."