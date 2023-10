Is kastanjes rapen in het bos stelen? NH zoekt uit: dit mag je meenemen uit het bos

Met de herfstvakantie in volle gang zullen veel mensen richting hun dichtstbijzijnde bos trekken om spullen te verzamelen voor de herfsttafel. Wat blijkt? Eigenlijk mag dat helemaal niet. NH ging langs boswachter John Didderen in het Goois Natuurreservaat om te vragen wat je wél mee mag nemen uit het bos, en wat je beter kan laten liggen.

Om maar met de deur in huis te vallen: de politie zal niet ineens aan de deur staan als jij twee kastanjes in je zak steekt. Onder verschillende experts en boswachters lijkt er een consensus te zijn dat het geen probleem is als je een gebruikshoeveelheid kastanjes of andere noten meeneemt uit de natuur. Officieel mag je niets meenemen uit het bos. Dit valt onder stropen. Boswachter Didderen: "De dieren moeten ook eten, hè? Zij moeten opvetten voor de winter. Kastanjes zijn daar echt een onderdeel van."

De meeste natuurgebieden laten het toe dat je een champignonbakje van 250 gram, gelijk aan ongeveer twee grote handen vol, aan wildgeplukte spullen meeneemt uit het bos. "Op die manier blijft er genoeg over voor andere bezoekers en vele malen belangrijker: er blijft ook voldoende over voor de dieren in de natuur."

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer geeft aan dat het op grote schaal of commercieel plukken van bijvoorbeeld bramen, paddenstoelen of kastanjes als diefstal wordt gezien, of als beschadiging van het terrein.

Daarnaast waarschuwen ze specifiek voor het plukken van paddenstoelen. In sommige gemeenten is het namelijk helemaal niet toegestaan om paddenstoelen te plukken. Daarnaast is plukken voor eigen risico, want vooral bij paddenstoelen is het niet makkelijk om giftige soorten te onderscheiden van niet-giftige soorten.

In de Schoorlse Duinen werd in 2021 een chef-kok hard op zijn vingers getikt omdat hij ruim twee kilo eekhoorntjesbrood had meegenomen uit het bos. Hij wilde die gebruiken in gerechten in het restaurant. Hem hing een celstraf van een maand of een geldboete tot wel 4.300 euro boven het hoofd.

Takken, mos en soortgelijke

Ook takken, mos en bladeren mogen niet zomaar meegenomen worden uit de natuur. In 2022 vertelde boswachter Theo bij NH Radio dat iemand een grote boodschappentas vol rendiermos had meegenomen. Hij heeft die vrouw een boete van 300 euro gegeven. Rendiermos is namelijk zeldzaam, en staat op de lijst van beschermde soorten.

"In de meeste gevallen zorg ik ervoor dat ze het weer netjes terugleggen en hebben we er een goed gesprek over. Maar in dit geval ging het om een tas vol, dat is wel heel erg veel", aldus Theo. "Ik kon er mijn motorkap mee bedekken."

Naar verwachting was het mos geplukt om een kerststukje mee te maken. De boswachter gaf destijds aan dat mensen die een paar takken of bramen meenemen niet gelijk de klos is, zo lang mensen zich maar aan de regel van 250 gram houden.