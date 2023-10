Jeugdschaatsen in Uitgeest in de problemen, start crowdfunding voor redding

Het jeugdschaatsen in Uitgeest zit financieel in de knel en houdt een crowdfunding om uit de kosten te komen. "Als we de middelen niet vinden, dan kan het zijn dat we volgend seizoen gedwongen zijn om ermee te stoppen," aldus schaatscoach Mike Roelands van IJsclub Uitgeest.

Mike Roelands vult zijn vader aan: "Dat we in dure tijden leven horen we ook van ouders: de benzine, de boodschappen. De 100 euro die wij per kind vragen voor elf lessen kunnen ze ook heel goed aan andere dingen uitgeven. Daarnaast kiezen kinderen ook vaker voor voetbal in plaats van schaatsen. Dat is jammer, want als je leert schaatsen, heb je daar je hele leven wat aan."

Henk Roelands, vader van Mike, helpt met de financiële organisatie en ook hij ziet dat er nu echt wat moet gebeuren. "We zijn anderhalf duizend euro in de min. We zijn nu al overgestapt op een kleinere bus om zo de kosten te drukken. Bovendien wordt het entreegeld voor schaatsen in Alkmaar ook elk jaar iets duurder."

De IJsclub heeft al maatregelen genomen. "We houden lessen altijd voor kinderen van acht tot twaalf, maar we hebben dat nu al verlaagd naar lessen voor zeven tot twaalf jaar omdat we een tekort aan leden hebben. We halen zo'n 43 kinderen op met de bus en brengen ze ook weer netjes thuis," aldus Mike.

De financiële problemen worden veroorzaakt doordat minder kinderen voor schaatsen kiezen. "We zaten voorheen op wel zo'n 60 kinderen, dus we hebben er een kleine twintig leden minder. Hoe dat komt? Sommige kinderen zijn inmiddels te oud of kiezen voor voetbal omdat dat in dezelfde periode valt. Ze zijn lastig te vinden."

Dit jaar gaat het schaatsen nog gewoon door. Coach Mike Roelands vreest echter dat zijn geliefde hobby in gevaar is. "Als het tegenzit moeten we ermee stoppen of de contributie verhogen. Dat zou zonde zijn"

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Er kan soms een talent tussen zitten die weleens de nieuwe Jutta Leerdam zou kunnen zijn. Vorig jaar hadden we een meisje van zeven dat zo makkelijk reed. Zij is nu ook echt lid geworden van de club. Het is gaaf om als coach talenten of juist niet zulke talentvolle kids beter te zien worden. Het is vooral heel gezellig met elkaar. Plezier staat voor ons voorop. Dat blijven we hopelijk nog heel lang doen."

1.500 euro

De kosten om de eerste financiële zorgen op te lossen zijn niet eens zo hoog. De crowdfunding moet lukken. "We willen onze eigen broek ophouden en zoeken naar 1.500 euro, dus als een ondernemer ons in één klap zou kunnen helpen dan zijn we ook heel blij."

"Het is nu al fantastisch om te zien dat de eerste moedertjes financieel bijdragen zodat hun kinderen mee kunnen blijven doen. Alles is welkom, want de kinderen beleven zoveel plezier met schaatsen."

Coach Mike hoopt op een goede afloop. "Jeugdschaatsen is een traditie in Uitgeest dat behouden moet blijven en schaatsen is natuurlijk een prachtige Oud-Hollandse sport." Kinderen die een keer een dagje schaatsen willen uitproberen zijn welkom en kunnen zich daarvoor melden bij IJsclub Uitgeest.