Dragqueen en thuishulp: deze Amstelveners staan in halve finale Ouderen Songfestival

Ze komen allebei uit Amstelland en zijn allebei 63, maar daar houden de overeenkomsten dan wel op: thuishulp Nien Besseling en dragqueen Daniëlle Koops staan dit en volgend weekend in de halve finale van het Ouderen Songfestival. NH dook met de twee in hun liefde voor muziek.

Foto: Daniëlle en Nien - Daniëlle Koops en Nien Besselink

Toen Danny Koops (63) in het theater DeLaMar in Amsterdam vorig jaar de finale van het Ouderen Songfestival aanschouwde, dacht hij: daar wil ik ook aan meedoen. Een jaar later is het zover: na de voorrondes is het vandaag tijd voor de pre-finale. Maar op het podium zal niet Danny maar Daniëlle optreden.

"Ik ben niet ongelukkig als man, maar vind het leuk om ook als vrouw door het leven te gaan" Danny / Daniëlle Koops

Danny kwam zeven jaar geleden uit de kast als genderdivers. Hij voelde zich zowel man als vrouw. "Ik ben niet ongelukkig als man, maar vind het leuk om ook als vrouw door het leven te gaan." De inwoner uit Nes aan de Amstel gaat soms als Danny naar zijn werk, maar ook weleens als Daniëlle. Bejaardentehuis Een paar maanden na de finale gaan de finalisten en pre-finalisten op een tournee langs ontmoetingscentra voor ouderen om daar op te treden met een pianist. Met optreden voor ouderen heeft Daniëlle al ervaring. "Er zijn heel veel mensen die het leuk en stoer vinden als ik als vrouw optreed en dat ik ervoor durf uit te komen." Haar vader (90) zal vanuit het publiek kijken hoe ze het nummer 'Tot jij mijn liefde voelt' zingt. Ook haar zus, die uit Almere komt, doet mee aan het Ouderen Songfestival en zal vandaag optreden. Tekst gaat verder onder het nummer.

Ook Nien Besselink (63) uit Amstelveen zal in de zomer meegaan op tournee gaan om op te treden voor ouderen in Amsterdam. "Als je eenmaal meedoet, dan wil je het vaker doen", vertelt ze. Het is de zevende keer dat ze meedoet aan dit landelijke songfestival en ze is nog lang niet van plan om de microfoon neer te leggen.

Het Ouderen Songfestival wordt steeds diverser, vertelt Willemijn Ploem van het Ouderen Songfestival. "We zijn een paraplu voor alle groepen: onder die paraplu past iedereen. We hebben het liefst zoveel mogelijk diverse achtergronden. Gewoon zoals de samenleving ook is."

Waar Daniëlle pas vijf jaar geleden begon met zingen bij Drag Show Bar Lellebel in Amsterdam, verloor Nien haar hart aan de muziek op haar negentiende toen ze in een kerkkoor ging zingen. In de jaren negentig trad ze voor het eerst solo op en sinds 2009 speelt ze samen met muzikant Sjoerd Brouwer, vaak voor ouderen. Daarnaast werkt ze als zorgverlener in de thuiszorg. Orkest Nien hoopt in ieder geval de finale te halen, want dan mag ze met een klein orkest in Theater Amsterdam optreden. "Dat heb je als zanger niet zo snel." Of dat gaat lukken, is nog de vraag. "Er doen steeds meer mensen aan mee", vertelt ze over de groeiende concurrentie. Tekst gaat verder onder optreden van Nien in 2016 in DeLaMar met het nummer Cimétière van Jenny Arean.

