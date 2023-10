Amsterdam aA nl Water boven Singelgrachtgarage terug: "Auto moet op andere manier plek vinden"

Stadsdeelbestuurders Micha Mos en Esther Fabriek hebben vanmorgen de sluis boven de Singelgrachtgarage geopend. Het water komt daardoor terug in de gracht. De garage zelf moet begin volgend jaar openen.

In de garage, op de grens van Centrum en West, is straks plek voor 800 auto's. In ruil daarvoor wordt hetzelfde aantal parkeerplekken op straat opgeheven, het gaat dan onder meer om parkeerplekken in de Marnixstraat, de Jordaan en de Staatsliedenbuurt. "Het schijnt hier allemaal heel erg leuk te worden, met bankjes en zitplaatsen. En aan de overkant krijg je een hele wandelboulevard", vertelt een buurtbewoner.

Water boven Singelgrachtgarage AT5

De Singelgrachtgarage van binnen AT5

Een kapper in de Marnixstraat maakt zich juist zorgen. "Want ik weet niet hoe onze toekomst eruit ziet. Minder plekken, minder klanten, zo zie ik het." De parkeergarage is vooral bestemd voor buurtbewoners met een parkeervergunning. 80 procent van de plekken is voor hen bedoeld en 20 procent voor bezoekers. De bouw van de garage leverde de buurt een hoop geluidsoverlast op en de garage kost 80 miljoen euro, honderdduizend euro per parkeerplek dus. De stadsdeelbestuurders benadrukken dat voor dat bedrag juist heel veel plek 'teruggeven' kan worden aan bewoners, voor bijvoorbeeld groen of fietsparkeerplekken.

"Een auto hoeft voor ons niet verboden te worden, die moet op een andere manier zijn plek vinden" Micha Mos, stadsdeelbestuur centrum

Mos, die lid is van GroenLinks en ook over het palenplan in het centrum gaat, vindt het niet vreemd om trots te zijn op de garage. "Een auto hoeft voor ons niet verboden te worden, die moet op een andere manier zijn plek vinden", stelt de stadsdeelbestuurder. De komende maanden vinden er nog allerlei werkzaamheden plaats. Begin 2024 moet de garage feestelijk geopend worden.