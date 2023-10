Twee hoofdverdachten 'Looijkartel' op vrije voeten, pro forma-zitting afgeblazen

Twee mannen die verdacht worden van jarenlange stalking en bedreigingen aan het adres van de Hilversumse Bradley van Dijk zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ook is de rechtszaak die deze week van start zou gaan rondom het 'Looijkartel' afgelast: de twee verdachten moesten morgen voor het eerst voor de rechter komen in een pro forma-zitting.

De verdachten - een 26-jarige man uit Deurne en een 39-jarige man uit Venlo - waren 18 juli opgepakt en zaten sindsdien in voorlopige hechtenis. Sinds afgelopen vrijdag zijn ze door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten tot de rechtszaak. Wat die voorwaarden precies zijn, is nog niet duidelijk.

Telegram

De mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, opruiing, bedreiging, belaging en vernieling. Ze zouden lid zijn van het 'Looijkartel', een groep die zeker drie jaar lang de Hilversumse YouTuber Bradley van Dijk en zijn familie en vrienden lastigviel. Het Looijkartel communiceert voornamelijk via de app Telegram: een medium waarop mensen anoniem met elkaar kunnen praten. Op het hoogtepunt zaten er zo'n 10.000 mensen in die groep.

Volgens het Looijkartel was Bradley 'zwakzinning' en zette hij zichzelf voor schut in zijn video's. Ze wilden daarom dat hij 'offline zou gaan'. Bradley gaf hier geen gehoor aan, waardoor de pesterijen en bedreigingen steeds erger werden. Later werd hij ook beschuldigd van pedoseksuele handelingen. Volgens de politie is hier geen bewijs voor.

Zes verdachten

Er zijn vooralsnog zes verdachten opgepakt in deze zaak. De mannen uit Deurne en Venlo waren de enigen die nog vastzaten.