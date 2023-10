Joodse school Cheider opnieuw dicht uit voorzorg: "Veiligheidsgevoel niet meer in orde"

De Joodse school Cheider, een van de drie Joodse scholen in de stad, heeft besloten om opnieuw de deuren te sluiten uit voorzorg om de veiligheid van de leerlingen. Volgens de school is het veiligheidsgevoel niet in orde op dit moment en nemen zij geen risico's.

De school kwam afgelopen weekend tot de beslissing na een crisisoverleg. "De onveiligheid is helaas de aanleiding om de deuren weer te sluiten. Vorige week hadden we het gevoel dat dat in orde was, nu niet meer", zo laat bestuursvoorzitter Herman Loonstein weten aan AT5.

Geen beveiliging meer

Op 12 oktober besloten alle drie de Joodse scholen om de deuren dicht te houden, omdat de veiligheid van de kinderen en het personeel niet kon worden gewaarborgd. Het Cheider, dat ook een zondagsschool heeft, bleef ook die zondag dicht. Afgelopen week was de school wel gewoon open, maar tot grote verbazing van Loonstein was er gisteren 'ineens geen beveiliging meer'. "Daarom hebben we besloten om vandaag weer dicht te gaan."

Op het moment is het herfstvakantie in de stad en zijn zo goed als alle scholen dicht. Joodse scholen zijn dat niet, omdat de leerlingen vrij kregen tijdens het Loofhuttenfeest begin oktober. De andere Joodse scholen, Rosj Pina en Maimonides, zijn wel open. Loonstein kan niet zeggen waarom die scholen wel open zijn gebleven. "We hebben afgesproken om daar geen informatie over te geven." Het is nog niet duidelijk wanneer het Cheider weer open gaat, tot die tijd krijgen de leerlingen online les.

Extra maatregelen waar nodig

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat weten dat de gemeente zich 'zeer bewust' is van de gevoelens van onrust en angst die spelen in de Joodse gemeenschap. Daarnaast laat de woordvoerder weten dat de gemeente nauw in contact staat met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Joodse gemeenschap en dat 'waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen'.