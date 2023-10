Hilversumse vrouw verdacht van werken bij Gooise zorginstellingen met vervalste papieren

Een 38-jarige vrouw uit Hilversum wordt verdacht van het ongediplomeerd werken bij meerdere zorginstellingen in 't Gooi. De vrouw zou dit voor elkaar hebben gekregen door een mbo-diploma Verpleegkunde en een BIG-registratie te vervalsen. Aanstaande vrijdag staat ze voor de politierechter in Almere.

In de periode van oktober 2018 tot en met december 2022 zou deze vrouw gewerkt hebben bij onder anderen Nusantara Patria, Hilverzorg en Amaris Zorggroep, zo valt te lezen in de dagvaarding.

Vervalsen

De vrouw kon bij de zorginstellingen werken door een mbo-diploma Verpleegkunde van het ROC Amsterdam te vervalsen. Dit zou ze hebben gedaan door in een foto van een diploma haar eigen gegevens te plakken.

Ook wordt de vrouw verdacht van het vervalsen van een BIG-register, een document dat alle zorgverleners in Nederland verplicht moeten hebben. Hierbij voerde ze ook haar eigen gegevens in op een brief van een herregistratie voor het BIG-register.

Eigenlijk zou de verdachte 'verpleegkundige' 27 juli voor de politierechter verschijnen, maar deze zitting werd uitgesteld tot aanstaande vrijdag.

ROC

Het ROC van Amsterdam laat weten niet bekend te zijn met deze specifieke zaak, maar zegt dat vervalsing niet ongebruikelijk is. Volgens het ROC is het de verantwoordelijkheid van de werknemer om goed te controleren of de sollicitant daadwerkelijk een diploma heeft behaald. Dit kan volgens een woordvoerder gecontroleerd worden bij DUO en in het diploma zelf zitten meerdere zogenoemde veiligheidskenmerken, zoals een watermerk en een beeldmerk.

NH heeft bij de desbetreffende zorginstellingen om een reactie gevraagd, deze zijn nog niet gegeven.