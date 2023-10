Greenpeace constateert 400 gifwolken boven Tata Steel

Spot de gifwolk is een initiatief van Greenpeace en de actiegroep FrisseWind. Via de website kan via webcams de lucht boven Tata in de gaten worden houden. Iedereen kan via de site melding maken van onregelmatigheden bij de omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied die verantwoordelijk is voor de controle van de uitstoot van de staalfabriek. “Het meldpunt is een groot succes met een hele bittere nasmaak", aldus Jaap Venniker van FrisseWind.

Reactie Tata

Woordvoerder van Tata Steel, Ariane Volz, laat weten dat Tata alle onregelmatigheden zelf meldt bij de Omgevingsdienst en dat dat er veel minder dan vierhonderd waren. Verder merkt ze op dat het onmogelijk is op camerabeelden te zien of een wolk giftig is of niet.

Tata geeft op een eigen website ook tekst en uitleg over de aard van de wolken en vlammen die boven het fabrieksterrein te zien zijn.

Hoge boetes

Volgens de Omgevingsdienst zijn er sinds mei vijf overtredingen vastgesteld. Zoals het uitstoten van rauwe kooks, want dat is verboden. Voor iedere overtreding wordt een boete van 100 duizend euro opgelegd. Dat kan in totaal vijftien keer.



Daarna volgen andere maatregelen. Op dit moment wordt bestudeerd of het juridisch mogelijk is om iets te doen aan de vergunningen van Tata, zegt Annemiek Bots van de Omgevingsdienst. Volgens Greenpeace duurt dat te lang en worden er veel te veel gifwolken door de vingers gezien. De milieuactivisten vinden dat de kooksfabriek onmiddellijk gesloten moet worden.

Nieuwe camera

De Omgevingsdienst onderzoekt niet alleen meldingen van omwonenden en meldpunt 'spotdegifwolk'. De dienst doet ook eigen onderzoek. Zo heeft de dienst ook een camera om de lucht boven kooksfabriek 2 in de gaten te houden. Binnenkort komt daar nog een camera bij die het fabrieksterrein vanuit een andere hoek in de gaten houdt.

Tata zegt op de hoogte te zijn van de tweede camera van de omgevingsdienst maar laat weten daar nog over in gesprek te zijn met de dienst. "Wij vinden het van groot belang dat de privacy van onze medewerkers niet in gevaar komt", zegt Ariane Volz van Tata Steel.

De omgevingsdienst ontkent dat er nieuwe dwangsommen zijn aangekondigd zoals Greenpeace in haar perscommuniqué vermeldt.