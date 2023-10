Tientallen geschrapte en vertraagde vluchten door dichte mist Schiphol

Door de dichte mist van vanochtend, in onder andere het zuiden van Noord-Holland, zijn grote vertragingen ontstaan op Schiphol. Er moesten zelfs tientallen vluchten worden geschrapt. De luchthaven hoopt in de loop van de middag de achterstand in te hebben gehaald.

De mist kwam niet volledig als een verrassing, maar dat die zo dicht zou zijn kon de luchthaven van tevoren niet vermoeden. Dat vertelt een woordvoerder. "Gisteravond was er een hele kleine kans op mist voorspeld, dus we werden niet compleet overvallen. Vanochtend om zes uur hebben we aan de bel getrokken, toen we zagen dat het om een hele dichte mistbank ging."

De luchthaven schrapte uiteindelijk tientallen vluchten om de vertragingen zo kort mogelijk te houden. Dat waren vooral vluchten met Europese bestemmingen, langeafstandsvluchten kregen voorrang.

Inhalen

Inmiddels is Schiphol bezig met het inhalen van achterstanden, zegt de woordvoerder: "Nu de mist optrekt zijn we bezig met een inhaalslag. We verwachten dat alles in de loop van de middag weer volledig volgens de gewone planning gaat."