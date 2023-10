Recordaantal van half miljoen bezoekers voor Amsterdam Dance Event

De 28e editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) heeft een recordaantal van 500.000 bezoekers getrokken. Het evenement werd de laatste vijf dagen en nachten op ruim 200 locaties in de stad gehouden. De organisatie spreekt zelf van een 'geslaagde editie'.

In totaal waren er ruim 2900 artiesten op meer dan 1000 evenementen en initiatieven in de stad en werden er in totaal 650.000 tickets verkocht.

Hoogtepunten waren onder meer het openingsevenement in het Rijksmuseum met upsammy, Metropole Orkest & Tinlicker, een unieke samenwerking tussen trance-dj's KI/KI en Armin van Buuren in de voormalige Bijlmer Bajes en de evenementen van Music Moves, bedoeld voor mensen die minder vertegenwoordigd zijn op de dansvloer.

Nieuw dit jaar was dat de ADE Pro conferentie voor het eerst de programmering uitbreidde naar vier dagen. Bij Felix Meritis kwamen internationale artiesten en invloedrijke bedrijven bijeen om urgente thema's en onderwerpen te bespreken met een publiek van muziekprofessionals. Er werd onder meer gesproken over de impact van kunstmatige intelligentie, en Spotify, TikTok en YouTube gaven een kijkje achter de schermen van hun platforms. Ook werd de toekomst van festivals besproken.

Het Amsterdam Dance Event wordt sinds 1996 in de stad gehouden. De volgende editie vindt plaats van 16 tot en met 20 oktober 2024.