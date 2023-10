Dode gevonden bij uitgebrande flat in Haarlem

Bij een brand in een appartementencomplex aan de Prattenburg in de Haarlemse wijk Schalkwijk is een persoon om het leven gekomen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

De brand ontstond om 12.15 uur in het appartement op de eerste verdieping. Ook een ambulance werd ingezet, omdat direct al duidelijk was dat er een slachtoffer was.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er op het moment van de brand maar een persoon binnen was in het appartement. Medische hulp mocht niet meer baten en bij de brand is een dode gevallen.

De brandweer heeft de appartementen in de gang en bovenliggende appartementen ontruimd. "Mensen worden opgevangen in de aankomsthal van de flat", zegt de woordvoerder. Er is veel schade aan de flat. De brandweer is inmiddels begonnen met het ventileren van de woning. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen. Het is wel duidelijk dat voorafgaand aan de brand geen explosie is gehoord.