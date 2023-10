Verdachte (73) ontucht in zwembad De Waterakkers komt net uit tbs-behandeling

De Alkmaarse verdachte (73) die aan twee jongens van 11 en 13 zou hebben gezeten in zwembad de Waterakkers in Heemskerk, was pas onlangs klaar met een tbs-behandeling. Zo'n 20 jaar geleden is hij veroordeeld voor een ander zedendelict. Het zegt volgens hemzelf en zijn advocaat helemaal niets over de beschuldigingen van de jongens.

De man zou op een zondagmiddag van afgelopen februari achter de twee jongens aan zijn gelopen naar de mannenkleedkamer van het Heemskerkse zwembad. Daar zou hij geprobeerd hebben hun piemel te pakken en zou hij ze daar hebben aangeraakt. Ook zou hij zijn eigen geslachtsdeel hebben laten zien en ze dingen gevraagd hebben als:

"Weet je al wat je kan doen met je piemel?" en "Kijk hoe groot de mijne is".

's Avonds thuis vertelden de jongens één van hun moeders wat er gebeurd was. Dat zei de officier van justitie; geen van de slachtoffers of hun familie was vandaag in de rechtszaal bij de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank van Alkmaar.

Verdachte ontkent in alle toonaarden

Er waren wel vier vrienden en kennissen van de verdachte, om hem een hart onder de riem steken. "We hebben het dossier gelezen en we steunen hem, schrijf dat maar op", wilde één van hen kwijt aan NH. Dat blijkt: volgens de advocaat betalen zij zijn maandelijkse woonkosten, nu de verdachte zijn AOW kwijt is.

De verdachte, met grijswit achterover gekamd haar en een matchende trui aan, zou tot ongeveer een jaar geleden nog tbs hebben gehad voor een zedenzaak van ongeveer 20 jaar geleden. Het is niet duidelijk waar hij toen precies voor is veroordeeld.

'Aanklacht pas niet bij eerder zedendelict'

De man zelf ontkent de aanklacht in alle toonaarden en zegt het op zijn oude dag heel zwaar te hebben in de gevangenis, waar hij nu al ruim drie maanden zit. Hij heeft nog maar 5 procent zicht, heeft hij bij alles hulp nodig. "De dagen gaan heel traag voorbij", zegt hij.

En dat alles is een wel erg wrange straf voor een 73-jarige, vindt zijn advocaat. Bovendien 'past deze aanklacht van een impulsieve daad helemaal niet in het straatje van zijn eerdere zedendelict', zegt zij.

Toen zou het gegaan zijn om iets in de relationele sfeer. De officier van justitie was het daar niet mee eens, maar hoe het precies zit, werd vandaag niet duidelijk.

Vrijheid, desnoods met enkelband

Wel is duidelijk dat hij tot onlangs een straf met tbs heeft uitgezeten. Een intensief traject. En dat maakt het volgens de advocaat van de man onwaarschijnlijk dat hij zo snel weer in de fout is gegaan. Ze wil dat hij in ieder geval in vrijheid het vervolg van de rechtszaak mag afwachten, desnoods met een elektronische enkelband om.

De officier van justitie ziet niets in een voorlopige vrijlating. Hij vindt de verhalen van de jongens geloofwaardig. Bovendien herkenden ze de verdachte moeiteloos toen ze gevraagd werden hem aan te wijzen.

Het is onduidelijk of De Waterakkers sinds de beschuldigingen maatregelen heeft genomen: het zwembad wilde zolang de zaak loopt niets kwijt over de kwestie.

De volgende voorbereidende zitting staat gepland op 2 februari van volgend jaar. Dan moet een psychologisch onderzoek naar de man afgerond zijn.