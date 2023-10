Gewapende jongens met bivakmutsen overvallen restaurant; politie zoekt getuigen

Bij een gewapende overval op restaurant La Cubanita aan het Noord in Schagen hebben twee jongens geprobeerd het personeel van de dagopbrengst te beroven. Dat gebeurde gisteravond rond 23.15 uur. De overvallers hadden bivakmutsen op en een steekwapen bij zich. De politie is op zoek naar camerabeelden van die avond.

De twee jonge overvallers drongen gewapend met het steekwapen de zaak binnen. Toen bleek dat de kassa leeg was zijn ze lopend vertrokken. De politie doet buurtonderzoek en vraagt omwonenden en ondernemers om camerabeelden te delen. Slachtofferhulp is ingeschakeld om hulp te bieden aan het personeel van La Cubanita.

Signalement

Ondanks de bivakmutsen konden de medewerkers van het restaurant een goed signalement geven. Het betreft twee jongens van ongeveer 16 jaar oud. Lichte huidskleur en donkere kleding. Eén jongen was opvallend dun en ongeveer 1.85 meter lang, hij droeg zwarte sneakers. De andere 1.75 meter lang, had witte sneakers aan.

Wie iets gezien heeft, gehoord of gemerkt kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.