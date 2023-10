Superzeldzame vondst in Noord-Holland: de oleanderpijlstaartrups

In een tuin in Bovenkarspel is een wel heel bijzonder insect gespot: de oleanderpijlstaartrups. De rups zat samen met drie soortgenoten op een oleander. Het groene beestje komt zelden voor in Nederland, laat staan in onze provincie. NH dook in de wereld van deze bijzondere rups.

Toen Paula en haar man uit Bovenkarspel langs hun oleander (een exotische kruipplant die ook in Nederland kan groeien, red.) in de voortuin liepen, zagen ze 'vier gekke groene vlekken' op de plant zitten. Na een zoektocht op internet bleek het te gaan om de zeldzame oleanderpijlstaartrups. Dat is erg bijzonder, vertelt Kars Veling van De Vlinderstichting. "Zowel de vlinder als de rups worden zeer zelden in Nederland gezien, zeker niet jaarlijks. Maar dit jaar zijn ze al vier keer gespot, waaronder één keer in Purmerend." Het is dus een mooie oleanderpijlstaartrups-score voor Noord-Holland.

Trekvlinder

De oleanderpijlstaartrups is een felgroene rups en te herkennen aan een blauwe vlek omringd door een zwarte lijn. Hij kan tot wel tien centimeter lang worden. De nachtvlinder, die uiteindelijk uit de cocon van de oleanderpijlstaartrups kruipt, is groen met bruine camouflage vlekken. De vlinder kan tussen de acht en twaalf centimeter groot worden. Het is een trekvlinder die oorspronkelijk uit subtropische gebieden komt, zoals Afrika en het zuidoostelijke deel van Azië. Net als trekvogels kunnen trekvlinders vele duizenden kilometers afleggen. De oleanderpijlstaartvlinder is dus een echte globetrotter.

