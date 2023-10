Minderjarigen beroven leeftijdsgenoot op klaarlichte dag van smartphone in Amstelveen

Een jongen is donderdagmiddag rond 16.00 uur beroofd door twee eveneens minderjarige jongens aan de Legmeerdijk in Amstelveen. Hij werd daarbij bedreigd met een mes. De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden, waarvan één op het station van Hoofddorp.

Het slachtoffer werd bedreigd met een mes. Al snel na de roof werd één minderjarige verdachte staande gehouden op het station van Hoofddorp doordat de politie de locatie van de telefoon kon volgen. Bij deze jongen werd het mes en een telefoon gevonden. Die telefoon bleek van het slachtoffer te zijn.

Toename straatberovingen

Het is niet nieuw dat er straatroven zijn in Amstelveen. De laatste gewelddadige beroving was eerder deze maand nog. In september vonden er zelfs drie straatroven plaats in één weekend. Opmerkelijk veel van de berovingen werden gepleegd door jongeren op fatbikes. Of daar donderdagmiddag ook sprake van was, is niet bekend. De politie sluit wel uit dat de berovingen verband met elkaar houden.

Er is inmiddels ook een tweede verdachte aangehouden, hij wordt vandaag verhoord. De eerder opgepakte jongen is inmiddels naar huis gestuurd. Hij is wel nog steeds een verdachte in de zaak.