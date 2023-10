Ruim twee uur achter elkaar reanimeren tijdens marathon van EHBO Stede Broec

De nachtelijke uren waren zwaar, maar verder kijkt Mark Waterman vol tevredenheid terug op de reanimatiemarathon van afgelopen weekend in Grootebroek. 24 uur vol bezoekers en reanimatiegroepen, met als doel om zo veel mogelijk mensen bekend te maken met reanimeren, en om klachten door hartfalen bij vrouwen eerder te her- en te erkennen. "We wilden doorgaan tot we erbij neervielen."

"Tot 01.00 uur 's nachts ging het super goed, met constant 'volle bak' in het gebouw. Daarna taaide het flink af, tot we uiteindelijk maar met z'n drieën over waren", zegt Waterman. "Toen hadden we het wel even moeilijk. Maar we wilden doorgaan tot we erbij neer zouden vallen."

De reanimatie marathon van 24 uur lang werd gehouden bij het gebouw van EHBO Stede Broec. Zaterdag om 12.00 uur begon de eerste groep, en probeerden de deelnemers zo lang mogelijk te reanimeren. Eén van de poppen is uiteindelijk de volledige tijd gereanimeerd. Een tweede pop is door de Reddingsbrigade mee naar buiten genomen, en werd lange tijd in een van de boten gereanimeerd.

"Het heeft mij heel veel gedaan", vertelt voorzitter Mark Waterman van EHBO Stede Broec. "Er waren zoveel lieve mensen die kwamen kijken, leren reanimeren en meehelpen met de catering of andere hand-en-spandiensten. Al met al hebben we een topweekend achter de rug."

Hoewel het vanwege weinig deelnemers af en toe 'billenknijpen' was 's nachts, trok het aantal deelnemers en bezoekers gisterochtend om 06.00 uur aan. Dat bracht ook veel nieuwe energie met zich mee. Richting het einde van de marathon stroomde het gebouw in Grootebroek vol met belangstellenden en de laatste reanimatiegroepen. "Iedereen wilde het einde meemaken."

Degene die uiteindelijk het langst gereanimeerd heeft is Jamie Dik. In totaal reanimeerde hij 2 uur en 17 minuten. "Hij ging non-stop door, en al die tijd waren zijn houding en ritme perfect. Uit respect voor wat wij doen, is hij doorgegaan. Het is echt een ware held, door wat hij gedaan heeft. Echt niet normaal!"

Ook een reanimatieteam in Heerenveen was uitgenodigd om mee te doen aan de marathon. Zij waren enthousiast over het idee, en kwamen met ongeveer vijftien leden naar Grootebroek om mee te doen. "Het heeft door een vervelende situatie bij hun afdeling zoveel losgemaakt bij ze, dat ze volmondig 'ja' zeiden op de uitnodiging", zegt Mark. "Ze hebben toegezegd om volgend jaar een eigen reanimatie marathon in Heerenveen te houden. Dan gaan wij met een groep uit Grootebroek die kant op."

Klachten bij vrouwen door hartfalen

De reanimatie marathon heeft vooralsnog geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd voor de EHBO Stede Broec. Maar volgens Waterman was dit ook niet de insteek van deze marathon. "Dit was puur om het belang van reanimatie-onderwijs onder de aandacht te brengen. En ook met name om hartfalen bij vrouwen beter te kunnen herkennen en erkennen."

Als een vrouw last heeft van klachten, dan wordt dit vaak gelinkt aan klachten die horen bij de overgang, of bij menstruatie. "Terwijl in veel gevallen sprake kan zijn van hartfalen", zegt Mark. "Wij staan er als hulpverleners ook niet altijd bij stil dat klachten door hartfalen kunnen komen. Het is heel belangrijk dat we dit eerder gaan herkennen en erkennen. En dat vrouwen eerder aan de bel trekken bij een dokter als zijn klachten ervaren die kunnen komen door hartfalen."