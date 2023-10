Herfstvakantie: wat is er te doen in Zaanstreek-Waterland?

De truien kunnen van zolder en met de donkere dagen gaan de haarden weer aan: het is echt herfst en dat betekent ook dat de eerste vakantie van het nieuwe schooljaar aangebroken is. Toch is het niet nodig om met dit druilerige weer binnen te blijven, want in Zaanstreek-Waterland is ook buiten genoeg te doen. Wij zetten wat tips op een rij.

Van roodkapje tot de vertelheks: in de Heemtuin, gelegen aan het Veldpark, is de Sprookjestuin weer geopend. De Sprookjestuin is open tot en met donderdag 26 oktober van 10.00 tot 15.00 uur en kost 5 euro per kind (begeleiders zijn gratis).

In het Hemlab in Zaandam kunnen kinderen zelf toveren, maar dan met vloeistof. Voor 10 euro is het mogelijk om te koken met ijs, een vacuümknal te creëren en materiaal te raden. In het Zaans Museum bij de Zaanse Schans kunnen chocoladeliefhebbers hun hart ophalen. Daar wordt namelijk de code gekraakt van dit bruine goedje.

Voor de allerkleinste

Niet alles kost geld. Zo is er voor de allerkleinste in Sporthal Zaanstad-Zuid een mini experience. Een ochtend gezellig sporten, spelen, muziek maken en knutselen voor Zaankantertjes van 2 tot 5 jaar. Kleine Purmerenders kunnen elke ochtend bewegen tijdens PeuterPurVak in sportzaal Zwanebloem.

Ook in verschillende bibliotheken zijn activiteiten te zien. Zo draait in Edam Klara's gekke treinavontuur en in Landsmeer Dancing Queen. NEMO science Museum bestaat 100 jaar en speciaal voor dit jubileum trekt het Amsterdamse wetenschapsmuseum het land in met de NEMO-Science Tour en deze strijkt ook neer in Purmerend.

Schaakspektakel

Liefhebbers van The Queen's Gambit opgelet. In Koog aan de Zaan is morgen een groot schaaksimultaan te zien. De schaakbond bestaat 150 jaar en dit wordt groots gevierd. Veel kleine en grote schaaktalenten zullen namelijk strijden om de winst. Er is nog ruimte op de tribune om de schakers aan te moedigen.