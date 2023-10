Vriend en baas vermoorde tattoo-artiest: 'Ik heb Steve niet gedood, maar juist geholpen'

Het ging vanochtend hard tegen hard tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak rondom de dood van de Hoofddorpse tattoo-artiest Steve Mahakena . Verdachte Ismaël el B. ontkent met klem in de nacht van 6 op 7 maart zijn medewerker en vriend zo erg te hebben mishandeld dat hij overleed. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) liggen er harde bewijzen.

El B. benadrukte tijdens de zitting dat de twee dikke vrienden waren. "Ik mag Steve. Hij was een topgozer. Het was altijd lachen samen. Natuurlijk hadden we weleens ruzie, maar ik zou hem nooit wat aandoen. Dat dit uit zou lopen op deze nachtmerrie had ik nooit gedacht."

'Belde gewond aan'

El B.'s advocaat Jan-Hein Kuipers kwam vandaag dan ook met een heel andere lezing van wat er in de nacht van 6 op 7 maart in het appartement van El B. in een flat aan de Egholm in Hoofddorp is gebeurd. Waar het OM denkt dat een ruzie tussen de twee vrienden uitdraaide op een vechtpartij in de woning op de avond van 6 maart en op de ochtend van 7 maart in de woning, verklaart El B. dat Steve gewond bij hem aanbelde.

Het klopt volgens de verdachte dat Steve die avond bij hem was, maar hij zou rond 23.30 uur zijn vertrokken en tussen 1.00 en 2.00 uur weer bij hem voor de deur hebben gestaan. "Hij wilde niet dat de hulpdiensten werden ingeschakeld", luidt de verklaring van El B. Daarom zou hij zijn vriend die nacht in zijn woning in de gaten hebben gehouden.