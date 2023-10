De Peiling: Engelssprekend personeel is storend

Hello, can I help you? Grote kans dat je in een restaurant of café wel eens Engels hebt gesproken met een medewerker. In grote steden is dit al langer aan de gang, maar ook in winkels werken er steeds meer mensen die geen Nederlands spreken. Vind jij het prima om een woordje Engels terug te kletsen of vind je het bloedirritant en blijf je stug in het Nederlands terugpraten?