Storingen komen en gaan: Noord-Holland maakt zich op voor natte vakantieweek

De herfstvakantie is begonnen en dat betekent voor veel mensen dat het tijd is om leuke dingen te gaan doen. Leg de paraplu en regenjas maar vast klaar, want het belooft een wisselvallige week te worden.

Het was vanochtend er mistig, op sommige plekken was het zicht niet meer dan 100 meter. De mist is op de meeste plekken opgetrokken en de rest van de ochtend komt de zon op veel plekken even door.

NH-weerman Jan Visser verwacht dat het later in de middag dichttrekt en in de avond en nacht af en toe gaat regenen. "Het is niet zo dat het nou helemaal losgaat, zoals vrijdag, dat je tientallen millimeters hebt", zegt hij op NH Radio. Aan de kust kan het vanavond flink waaien. Het wordt vandaag zo'n 15 graden.

Morgen is het bewolkt en valt er hier en daar regen en motregen. "In de avond wordt het geleidelijk aan droog", zegt weerman Visser. Het wordt 14 graden. Aan de kust kan het hard gaan waaien met windkracht 6 en windstoten tot 65 kilometer per uur.

Wisselvallig

"De rest van de week is het een komen en gaan van storingen", zegt de weerman. Af en toe gaat het regenen, maar het wordt volgens Visser niet koud. "Zo'n 14 tot 15 graden en komend weekend kan de temperatuur weer wat verder stijgen." Volgende week komt er geleidelijk koudere lucht onze kant op, maar zover is het nog niet.