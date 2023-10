Bestuurder verliest wielen na ongeluk in Egmond-Binnen

Aan de Herenweg in Egmond-Binnen is gisteravond rond 23.30 uur een man de macht over het stuur verloren. Hij kwam zo hard tot stilstand dat hij zijn achterwielen is verloren.

De man heeft daarbij een verkeersbord en een lantaarnpaal geraakt en kwam overdwars op de andere weghelft terecht. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man na het ongeluk last had van zijn nek. Ter controle is hij overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto kwam zo hard tot stilstand dat de achterwielen losschoten. De wielen eindigden volgens een getuige meters verderop in het veld naast de Herenweg (N512).

De politie doet onderzoek naar ongeluk, waarbij alleen deze auto betrokken was. Het rijbewijs van de man is voorlopig ingevorderd. "We vermoeden dat hij met hele hoge snelheid heeft gereden", zegt de woordvoerder. Er is volgens hem geen verdenking van alcohol of drugsgebruik.