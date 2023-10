Achtervolging van gestolen huurauto eindigt in Nieuw-Vennepse woonwijk

De politie heeft gisteravond een auto achtervolgd vanaf de A4 bij Hoofddorp tot aan de Sikkelstraat in Nieuw-Vennep. De huurauto was eerder niet teruggebracht waarna er een melding is gemaakt van diefstal.

Op de A4 bij Hoofddorp signaleerde de politie de auto, die als gestolen opgeven is door de verhuurder. De bestuurder ging er op hoge snelheid vandoor waarna de politie met meerdere wagens achter de auto aan is gegaan. In de omgeving is ook een politiehelikopter ingezet. Aan de Sikkelstraat in Nieuw-Vennep kwam de achtervolging tot een einde. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er twee mensen uit de auto zijn meegenomen naar het bureau. Of zij ook verdacht worden van de autodiefstal en zullen worden aangehouden, zal uit nader onderzoek moeten blijken.

