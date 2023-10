Danny Blind voorgedragen voor terugkeer in RvC Ajax

Danny Blind lijkt terug te keren in de Raad van Commissarissen van Ajax. De club laat vanochtend weten dat Blind is voorgedragen.

Blind bekleedde die functie ook al tussen 2018 en 2021 bij Ajax. Twee jaar geleden verliet hij de club - in eerste instantie tijdelijk - omdat hij bij het Nederlands Elftal assistent werd van Louis van Gaal. Afgelopen december, na van het WK, liet Blind nog weten dat hij niet terug zou keren bij Ajax.

Voetballer

Blind was binnen de RvC de enige met een achtergrond als voetballer bij Ajax. Voor hem wist de club met Jan van Halst pas in april een opvolger te vinden. Van Halst stopte daar in september mee, toen hij werd aangesteld als tijdelijk algemeen directeur. Als hij in maart wordt afgelost door de nieuwe directeur, Alex Kroes, keert Van Halst niet meer terug in de RvC.

Blind speelde tussen 1986 en 1999 in de verdediging van Ajax en maakte die periode grote successen mee. In Amsterdam won hij naast 5 landstitels ook de Champions League, de Europa Cup II, de UEFA Cup en de wereldbeker. Later was hij ook trainer en technisch directeur bij Ajax.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ajax moet uiteindelijk een besluit nemen over de aanstelling van Blind.