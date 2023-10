Tot twee keer toe brand in slooppand van zorginstelling in Heerhugowaard

In een leegstaand pand aan de Krusemanlaan in Heerhugowaard is zondagavond rond 23.00 uur brand uitgebroken. De brandweer heeft het vuur geblust, maar even later laaide het vuur weer op.

Het pand, op het terrein van zorginstelling Esdégé-Reigersdaal, staat leeg en wordt binnenkort gesloopt. De brand was snel uit waarna de brandweer weer vertrok, maar een paar uur later laaide het vuur tóch weer op. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De veiligheidsregio laat weten dat vuur na een uur uit was. "Er wordt nu ruim gesloopt en extra gecontroleerd om zeker te weten dat er niet opnieuw brand ontstaat", laat de veiligheidsregio weten. Rond 2.40 uur is de brandweer vertrokken, waarna het vuur niet meer is opgelaaid.