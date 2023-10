Amsterdam aA nl Studenten Zuiderzeeweg moeten straks tijdens het collegejaar onverwachts vervroegd vertrekken

Studenten die op de Zuiderzeeweg wonen, moeten een half jaar eerder hun woning verlaten dan is afgesproken. Toen zij tekenden wisten ze dat ze uiterlijk december 2024 moesten vertrekken, inmiddels is dat vervroegd naar juni volgend jaar. Dat betekent dat de studenten straks midden in de afronding van het collegejaar moeten gaan verhuizen. "Ik ben bang dat ik mijn studie straks niet kan afmaken."

Op dit moment wonen er 235 studenten op de Zuiderzeeweg op het Zeeburgereiland. De studenten moeten straks hun woning verlaten om ruimte te maken voor nieuwbouw. Dat wisten ze toen ze tekenden, maar verhuurder DUWO heeft de bewoners onlangs laten weten dat dit dus een half jaar eerder gaat gebeuren. Studenten die er nu wonen, maken bezwaar omdat het in het collegejaar valt. "Doordat we een half jaar eerder weg moeten, zit ik straks in de verhuisstress terwijl ik bezig moet zijn met het afronden van het studiejaar", vertelt student Genderstudies Kiek Korevaar. "Ik leg dan als het goed is de laatste hand aan mijn scriptie en ik zou niet weten hoe ik dat moet combineren met verhuizen. En dan moeten we er nog maar vanuit gaan dat ik überhaupt iets kan vinden in deze oververhitte markt."

Foto: Zuiderzeeweg - AT5

DUWO zegt de tijd nodig te hebben omdat de gemeente het terrein december 2024 leeg opgeleverd wil hebben. "Wat we ideaal hadden gevonden was dat de vertrekdatum aan zou sluiten bij de opleverdatum van het eerste gebouw eind tweede kwartaal 2025, zodat er doorstroming mogelijk is. Maar dat bleek helaas niet mogelijk", aldus een woordvoerder van studentenhuisvesters. De studenten vragen om uitstel van drie maanden, zodat ze in de zomer rustig een verhuizing kunnen regelen. Wat de mogelijkheden zijn voor een latere vertrekdatum is op dit moment niet duidelijk volgens DUWO.