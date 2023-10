Weggebruikers opgelet: code geel voor dichte mist

Rijkswaterstaat waarschuwt voor de mist. De ochtendspits heeft er tot nu toe niet veel last van. Dit kan ook te maken hebben met het begin van de herstvakantie in Noord-Holland.

In de loop van de ochtend lost de mist op en komt het zonnetje even door. NH-weerman Jan Visser verwacht dat het later van dag betrekt en in de avond even gaat regenen. Het wordt zo'n 15 graden.