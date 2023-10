Hovocubo deelt tik uit aan Os Lusitanos in zaalvoetbalkraker: "Dit is wel een domper"

Na vier overwinningen staan de zaalvoetballers van Os Lusitanos weer met beide benen op de grond. Voor eigen publiek gingen de Amsterdammers met 1-3 onderuit tegen Hovocubo. Voor de West-Friezen betekende dit een belangrijke opsteker, want de kampioenskandidaat verspeelde in de prille seizoen al vijf punten.

Het spel tussen beide grootmachten was lang niet altijd goed met regelmatig slodig balverlies. Toch zagen de supporters in de volle hal van het Calvijn College wel een vermakelijke pot. Het spel golfde op en neer en beide teams streden voor elke meter. In de eerste helft leverde die strijdlust echter geen treffers op, die vielen pas na rust. Uit een strafschop kwam Hovocubo op voorsprong en vijf minuten voor tijd verdubbelde Hicham Aklalouch de score, 0-2.

Aansluitingstreffer

Vanaf dat moment besloot Os Lusitanos-coach Eric de Jongh de keeper in te wisselen voor een extra veldspeler. Die overtalsituatie leverde een minuut voor tijd de aansluitingstreffer op van Iliass Bouzit. In de slotseconden viel er nog één treffer en die kwam van de voet van Mats Velsenboer. De aanvoerder van de Horinezen besliste zodoende deze Noord-Hollandse derby, 1-3.

