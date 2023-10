Amsterdam Pirates maakt comeback compleet en pakt landstitel tegen Neptunus

Amsterdam Pirates heeft na een tussenjaar de landstitel gepakt. De honkballers waren na een ware thriller nipt te sterk voor Neptunus: 9-8. Zij schakelden in de play-offs al de regerend landskampioen HCAW uit. De laatste titel was in 2021.

De honkballers uit Amsterdam dwongen eerder op de zondag de beslissingswedstrijd af. Aangezien zij met 5-1 wonnen in de zesde wedstrijd en het daardoor 3-3 stond in de best-of-seven series.

In de laatste wedstrijd, die om 14.00 uur begon, bleek Pirates de sterkste in de Holland Series: 9-8. Het is voor Pirates de zevende titel in de historie. Dat gebeurde eerder in 1987, 1990, 2008, 2011, 2019 en 2021. Vorig seizoen ging de titel naar HCAW uit Bussum.