Eigenaar tattooshop voor rechter in zaak vermoorde tatoeëerder Steve Mahakena

Verdachte Ismaël el B. staat vandaag voor het eerst voor de rechter in de zaak rondom de dood van de Hoofddorpse tattoo-artiest Steve Mahakena. El B. is de eigenaar van de tattooshop waar Steve werkte. Hij wordt ervan verdacht zijn medewerker afgelopen maart in een woning aan de Egholm in Hoofddorp zo zwaar te hebben mishandeld dat hij overleed.

Steve werkte bij tattooshop Pax in het Vennepse winkelcentrum De Symfonie. Uit het uitreksel van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dat verdachte Ismaël el B. de eigenaar van die shop is, net als van een tattooshop in Amsterdam.

Drugsbaas

Of El B. vandaag zelf in de rechtbank verschijnt, of zich laat vertegenwoordigen door zijn advocaat Jan-Hein Kuipers is niet duidelijk. Wel is bekend dat El B. al een strafblad heeft. Zo werd hij in 2013 door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 7 jaar cel voor drugshandel, mensenhandel, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie, schreef NH destijds.

Dat balletje ging rollen nadat een aantal drugskoeriers naar de politie was gestapt met verhalen over hun baas El B. Die runde in de jaren ervoor een drugs-besteldienst, waar gebruikers hun middelen konden bestellen en laten bezorgen.

Hij dwong zijn koeriers werkweken van soms wel tachtig uur te maken. En wie uit de business wilde stappen, werd door El B. bedreigd of zelfs mishandeld. De rechtbank typeerde El B. als 'wreed, gewelddadig en meedogenloos'.

