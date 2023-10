Bestuurder raakt van de weg en beschadigt meerdere voertuigen in Zaandam

Bij een eenzijdig ongeluk in Zaandam, waarbij een automobilist van de weg raakte en meerdere voertuigen beschadigde, is een bijrijder gewond geraakt. Het slachtoffer moest voor behandeling mee naar het ziekenhuis. De automobilist is ter controle ook naar het ziekenhuis vervoerd. Uit een blaas- en speekseltest bleek dat de bestuurder vermoedelijk onder invloed was.